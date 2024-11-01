Трамп или Харрис: чего ждать в случае победы одного из кандидатов

Предвыборная кампания в США вышла на финишную прямую: 5 ноября американцам предстоит сделать выбор в пользу того кандидата на пост президента, который, по их мнению, сможет наилучшим образом решить накопившиеся в стране проблемы.
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