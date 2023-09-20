Военное обозрение

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ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника в Сумской, Черниговской и других областях Украины

ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника в Сумской, Черниговской и других областях Украины

Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника, расположенных в разных регионах.

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