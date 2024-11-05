Кто победит Трамп или Харрис?

Обсуждаем ход выборов в США как острейший системный политический кризис с профессором Российской Академии естествознания Александром Власовым: — Александр Юрьевич, вы как-то обронили, что вам довелось участвовать в формировании политической системы иных, ныне не дружественных нам государств… — Я, Владимир Васильевич, застал это еще на начальных, наверное, этапах деградации их политической элиты… В середине 80-х годов по линии Комитета защиты мира встречался в Италии с генеральным секретарем Итальянской коммунистической партии Алессандро Натта.