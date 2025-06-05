Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Evgenija Palette
    "Обжимать" можно до бесконечности... КРЕПОСТЬ называется... И у кого раньше иссякнут ресурсы, зависит от расположения...Алаудинов раскрыл...
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NYT рассказала об «ответе Путина» на атаку Украины по аэродромам

NYT рассказала об «ответе Путина» на атаку Украины по аэродромам

Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Украины по военным аэродромам. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на президента геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера.

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