На Украине встревожились из-за появления реактивного БПЛА во Львове

Реактивный беспилотник впервые достиг Львова утром 10 октября, вызвав обеспокоенность на Украине. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на мониторинговые каналы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян: Армении ...
- Армению лишили пр...
- Мединский: Россия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым