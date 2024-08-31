Кости Хейсканен/предоставлено редакции Царьграда. Финский журналист Кости Хейсканен заметил на улицах Москвы таинственных рабочих.
"Ин Русия перфекто": Мигрантов из Средней Азии сменили "загадочные" рабочие
Комментарии
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Нина Комарова
кубинцы хорошие ребята, помнят СССР
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4 час.
Алекс Сэм
За местных надо платить в фонды пенсионный , соцстрахования, а также оплачивать больничный, предоставлять отпуск и т.д и т.п, а также местный может пожаловаться на работодателя в различные инстанции. Вот вам и ответ почему у нас кубинцы кладут бордюрный камень и делают разные всякие тяжёлые работы
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3 час.
Георгий Корнев
Как ответил гид на Кубе на вопрос безопасно ли ходить не в центре: "Живут бедновато. В местах по глуше могут и ограбить, но убить никогда". По спокойней азиатов. Единственное скоро тёмные детишки пойдут.
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3 час.
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