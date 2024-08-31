СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Госдура не место для принятия  жизненно необходимых России законов. Поэтому,     положит этот законопроект себе под з...38 пунктов для Во...
  • алекс кузь
    Сословия тем и вредны, что занимают места других талантливых людей, которые могут успешно решать проблемы. Царская ди...38 пунктов для Во...
  • Денис Зарюгин
    Не просто должен, а обязан! Если он этого не сделает, он враг коренного народа России!38 пунктов для Во...

"Ин Русия перфекто": Мигрантов из Средней Азии сменили "загадочные" рабочие

"Ин Русия перфекто": Мигрантов из Средней Азии сменили "загадочные" рабочие

Кости Хейсканен/предоставлено редакции Царьграда. Финский журналист Кости Хейсканен заметил на улицах Москвы таинственных рабочих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Комарова
кубинцы хорошие ребята, помнят СССР
Ответить
4 час.
Алекс Сэм
За местных надо платить в фонды пенсионный , соцстрахования, а также оплачивать больничный, предоставлять отпуск и т.д и т.п, а также местный может пожаловаться на работодателя в различные инстанции. Вот вам и ответ почему у нас кубинцы кладут бордюрный камень и делают разные всякие тяжёлые работы
Ответить
3 час.
Георгий Корнев
Как ответил гид на Кубе на вопрос безопасно ли ходить не в центре: &quot;Живут бедновато. В местах по глуше могут и ограбить, но убить никогда&quot;. По спокойней азиатов. Единственное скоро тёмные детишки пойдут.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх