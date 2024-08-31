"Ин Русия перфекто": Мигрантов из Средней Азии сменили "загадочные" рабочие

Алекс Сэм

За местных надо платить в фонды пенсионный , соцстрахования, а также оплачивать больничный, предоставлять отпуск и т.д и т.п, а также местный может пожаловаться на работодателя в различные инстанции. Вот вам и ответ почему у нас кубинцы кладут бордюрный камень и делают разные всякие тяжёлые работы