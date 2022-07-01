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Оснащение лучше, чем у Kia Carnival, а цена всего 1,5 млн руб.: начались продажи нового минивена GAC Trumpchi M8 2023

Оснащение лучше, чем у Kia Carnival, а цена всего 1,5 млн руб.: начались продажи нового минивена GAC Trumpchi M8 2023

Относительно недавно был полностью раскрыт новый минивен GAC Trumpchi M8 2023. В плане оснащения и характеристик модель сопоставима с многими аналогичными авто других брендов, но конкурировать на рынке все-таки будет, скорее всего, с Kia Carnival.

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