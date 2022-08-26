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В Иркутской области стартовала благотворительная кампания с участием полицейских и общественников

В Иркутской области стартовала благотворительная кампания с участием полицейских и общественников

Мероприятия проводятся в рамках Всероссийской акции МВД «Помоги пойти учиться». В преддверии нового учебного года подразделения полиции, прокуратуры, следственного комитета, ФСБ, федеральной службы исполнения наказания, МЧС, Росгвардии и ряд других ведомств оказывают адресную помощь школьникам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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