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Мода и Шоу-бизнес

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Оставил одну с двумя детьми: мать Тимати вспомнила о предательстве его отца

Оставил одну с двумя детьми: мать Тимати вспомнила о предательстве его отца

Мама Тимати вспомнила, как справилась с предательством мужа, ушедшего к другой женщине. Симонова Юнусова разоткровенничалась в беседе с подписчиками и рассказала про болезненное расставание с супругом и о том, как ей удалось пережить этот этап.

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