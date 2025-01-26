Оставил одну с двумя детьми: мать Тимати вспомнила о предательстве его отца

Мама Тимати вспомнила, как справилась с предательством мужа, ушедшего к другой женщине. Симонова Юнусова разоткровенничалась в беседе с подписчиками и рассказала про болезненное расставание с супругом и о том, как ей удалось пережить этот этап.
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