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Пленный сообщил, что иностранным наемникам ВСУ запретили досрочно расторгать контракт

Пленный сообщил, что иностранным наемникам ВСУ запретили досрочно расторгать контракт

Иностранные наемники лишились возможности досрочного расторжения контракта с вооруженными силами Украины (ВСУ).

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