Приговоренного к 30 годам за изнасилование актера Мастерсона отправили в тюрьму

Американского актера Дэнни Мастерсона, который получил известность по ролям в сериалах "Шоу 70-х" и "Ранчо", отправили в тюрьму штата Калифорния для отбывания наказания сроком на 30 лет за два изнасилования.
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