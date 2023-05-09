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Врач Амбани рассказал, как выявить рак печени на ранней стадии

Врач Амбани рассказал, как выявить рак печени на ранней стадии

Рак печени можно выявить на ранней стадии развития, если обратить внимание на определенные симптомы. Об этом заявил доктор медицинских наук Джозеф Амбани.

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