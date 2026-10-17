Haas объяснила задержку с объявлением контракта Бермана на 2027 годHaasКоманда Haas подтвердила подписание многолетнего контракта с Рафаэлем Камарой на сезон-2027, однако пока официально не объявила о продолжении сотрудничества с Оливером Берманом.