МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает в декабре провести традиционную неформальную закрытую встречу крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым