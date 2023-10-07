В Новосибирске безумец с отверткой преследовал мать и ребенка до дверей квартиры

Жительницу Новосибирска напугал неадекватный мужчина, который пытался проникнуть к ней домой. Вечером 4 октября сибирячка, проживающая на улице Тюленина (микрорайон Родники), вместе с сыном возвращалась с прогулки.
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