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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске безумец с отверткой преследовал мать и ребенка до дверей квартиры

В Новосибирске безумец с отверткой преследовал мать и ребенка до дверей квартиры

Жительницу Новосибирска напугал неадекватный мужчина, который пытался проникнуть к ней домой. Вечером 4 октября сибирячка, проживающая на улице Тюленина (микрорайон Родники), вместе с сыном возвращалась с прогулки.

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