Как правильно провести сегодня Чистый четверг: протоирей Иоанн, рассказал, что верующие могут делать в этот день Ольга БезродняяПротоирей Иоанн рассказал, что можно и нельзя делать в Чистый четверг православным, а также поведал о устоявшихся традициях и обычаях, связанных с этим праздником.