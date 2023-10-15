В Пентагоне потребовали от Израиля "следовать закону войны"

Глава Пентагона потребовал от Израиля "соблюдения закона войны" 15 октября 2023, 02:05 Фото: © REUTERS/Joshua Roberts Глава Пентагона Ллойд Остин в беседе со своим коллегой из Израиля потребовал соблюдения еврейским государством "соблюдения закона войны".
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