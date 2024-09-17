Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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10 культовых снимков Земли из космоса

10 культовых снимков Земли из космоса

Наша планета из космоса — удивительное зрелище, красивое и вдохновляющее. Будем надеяться, что когда-нибудь придет день, и у большего количества людей появится возможность увидеть наш дом из космоса самостоятельно.

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