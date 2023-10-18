Артиллеристы ЦВО выявили и уничтожили кочующий танк ВСУ на краснолиманском направлении

Во время разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа Центрального военного округа (ЦВО) вела воздушную разведку района, в котором действовал кочующий танк Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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