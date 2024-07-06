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«Профессия с нулевой гарантией»: Владимир Машков дал совет начинающим артистам

«Профессия с нулевой гарантией»: Владимир Машков дал совет начинающим артистам

Профессия артиста несет в себе множество рисков. Об этом заявил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на встрече с деятелями культуры Татарстана, передает «БИЗНЕС Online».

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