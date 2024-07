Elden Ring: Shadow of the Erdtree — сквозь страдания к катарсису. Рецензия

Жанр Экшен, ролевая игра Издатель Bandai Namco Издатель в России 1С-777 Limited Разработчик FromSoftware Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / Ryzen 3 3300X 3,8 ГГц, 12 Гбайт ОЗУ, видеокарта с 3 Гбайт памяти и поддержкой DirectX 12, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580, 60 Гбайт на накопителе, интернет-соединение Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц / Ryzen 5 3600X 3,8 ГГц, 16 Гбайт ОЗУ, видеокарта с 8 Гбайт памяти и поддержкой DirectX 12, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon Vega 56 Дата выхода 21 июня 2024 года Локализация Текст Возрастной ценз От 16 лет Платформы PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 Официальный сайт Играли на PS5 Shadow of the Erdtree — куда более камерное произведение, чем колоссальная Elden Ring, и всё же она запросто может потягаться масштабами с любой частью Dark Souls.