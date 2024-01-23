«Челси» выиграл 5 из 6 последних матчей с общим счетом 16:4

Команда Маурисио Почеттино сегодня разгромила «Мидлсбро» (6:1) в полуфинале Кубка английской лиги. Начиная с 27 декабря «синие» выиграли 5 матчей с общим счетом 16:4, а также уступили в одной игре – «Мидлсбро» в первой полуфинальной игре.
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