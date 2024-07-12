В России хотят создать группу по спасению YouTube

https://ruinformer.com/page/v-rossii-hotjat-sozdat-gruppu-po.Заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков обратился к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением о создании рабочей группы, целью которой будет сохранение функционирования видеохостинга YouTube в России.
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