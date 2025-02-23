Награжденный морпех рассказал, как поджег дронами шесть машин ВСУ

В приграничном районе Курской области прошла торжественная церемония награждения военнослужащих 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии, входящего в группировку войск «Север».
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