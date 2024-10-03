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Царьград

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Запутались в санкциях: Национальный видеохостинг русских стал "голливудским эксклюзивом"

Запутались в санкциях: Национальный видеохостинг русских стал "голливудским эксклюзивом"

Приложение Rutube стало доступно только в США.Из магазина приложений для Android Google Play пропал отечественный Rutube.

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