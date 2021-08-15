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Военнослужащие стран-участниц конкурса Армейских международных игр–2021 «Мастера автобронетанковой техники» прибыли в Воронежскую область

Военнослужащие стран-участниц конкурса Армейских международных игр–2021 «Мастера автобронетанковой техники» прибыли в Воронежскую область

Всего в международном этапе конкурса «Мастера автобронетанковой техники» примут участие более 100 военных спортсменов из Республики Беларусь, Египта, Китая, Узбекистана и России.

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