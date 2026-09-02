«Угроза РФ развивается быстрее»: Украина готовится к самым жёстким ударам за всю войну

Украина готовится к самым жёстким зимним бомбардировкам за всю войну с Россией. Об этом пишет британский журнал The Economist.
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