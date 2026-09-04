Немецкая газета Die Tageszeitung (TAZ) опубликовала номер с провокационной обложкой на русском языке после сообщений о закрытии Института Гете в России.
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Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за решения Москвы. По его словам, Институт Гете выполнял роль культурного моста между государствами-правда?? А Русский Дом в Берлине(и других городах),закрытый немецкими властями,выполнял значит подрывную деятельность...,вам ребята нужно учить русские народные мудрости,"Как аукнется,так и откликнется.".Удручает что обучение контингента контенту приходится повторять,примерно раз в 100 лет.С памятью видимо плохо.