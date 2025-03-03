Минобороны РФ: вертолет Ми-28НМ ударил по технике ВСУ в Курской области

Также был поражен личный состав противника Вертолетная группа в составе ударного Ми-28НМ поразила военнослужащих украинской армии и бронированную технику в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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