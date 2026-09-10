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Русская весна

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Мощный повторный удар нанесён по ТЦ «Мануфактура» в Сумах (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный повторный удар нанесён по ТЦ «Мануфактура» в Сумах (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный повторный удар нанесён по ТЦ «Мануфактура» в Сумах. На месте удара в центре Сум пожар. За последние дни около 20 украинский ТЦ в разных регионах подверглись ударам.

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