Мощный повторный удар нанесён по ТЦ «Мануфактура» в Сумах (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный повторный удар нанесён по ТЦ «Мануфактура» в Сумах. На месте удара в центре Сум пожар. За последние дни около 20 украинский ТЦ в разных регионах подверглись ударам.
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