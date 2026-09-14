Газ идет на Восток и дорожает на Западе

44 миллиарда для Китая, 900 долларов для Европы. Два направления российского газа Российская газовая отрасль окончательно оказалась между двумя принципиально разными рынками.
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