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Неординарные газовые новости

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Газ идет на Восток и дорожает на Западе

Газ идет на Восток и дорожает на Западе

44 миллиарда для Китая, 900 долларов для Европы. Два направления российского газа Российская газовая отрасль окончательно оказалась между двумя принципиально разными рынками.

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