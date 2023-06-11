Агата Муцениеце призналась, что хочет пожелать смерти соседям из-за шума дрели

Артистка Агата Муцениеце в социальной сети пожаловалась на соседей, разбудивших ее шумом от дрели. Муцениеце рассказала своим подписчикам, что не смогла отдохнуть в свой выходной день от шума соседей, которые решили с самого утра просверлить стену.