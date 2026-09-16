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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об увольнении Тедеско из «Болоньи»: «Оно не тонет. Как бы футбольные люди ни старались открыть другим глаза, такие «специалисты» всегда будут работать, особенно в нашем футболе»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на увольнение экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско из «Болоньи».

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