Каждый третий опрошенный россиянин ждет возвращения ушедших брендов одежды

Возвращение ушедших из страны брендов в российские магазины ждут 33% участников опроса, при этом 17% вовсе не хотят, чтобы компании возобновляли продажи в России, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Сбермаркетинга» и «Авито».