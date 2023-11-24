Каждый третий опрошенный россиянин ждет возвращения ушедших брендов одежды

Возвращение ушедших из страны брендов в российские магазины ждут 33% участников опроса, при этом 17% вовсе не хотят, чтобы компании возобновляли продажи в России, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Сбермаркетинга» и «Авито».
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