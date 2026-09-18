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Где в Курганской области на середину дня зафиксировали самую высокую явку на выборах

В Курганской области в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы наибольшую явку зафиксировали в Варгашинском муниципальном округе — 26,26%.

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