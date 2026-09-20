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Минобороны отразило массированную атаку на Москву и регионы

Минобороны отразило массированную атаку на Москву и регионы

Российские ПВО за сутки уничтожили 1951 беспилотник и 8 крылатых ракет большой дальности, все ракеты «Фламинго» были перехвачены на подлете к гражданским объектам Москвы.

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