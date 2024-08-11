Новоаннинские "японцы" - победители шахматного турнира! В Центре молодёжи определились победители соревнований, посвящённых Дню физкультурника 💪♟.
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Новоаннинские "японцы" - победители шахматного турнира! В Центре молодёжи определились победители соревнований, посвящённых Дню физкультурника 💪♟.