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Регионы России

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Удаление встроенных приложений Windows для освобождения места на диске

Удаление встроенных приложений Windows для освобождения места на диске

Встроенные приложения в операционных системах Windows теперь можно удалять для освобождения дискового пространства, сообщило издание MakeUseOf.

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