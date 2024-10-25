Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море

Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за важность свободы судоходства в Черном море, сообщили в его Офисе"Генеральный секретарь выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для мировой продовольственной и эн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии