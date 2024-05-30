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Во Владимире начала работать парковка для автохлама

Во Владимире начала работать парковка для автохлама

На специальную автостоянку будут увозить брошенные автомобили.Во Владимире начала работать автостоянка для эвакуации брошенных и разукомплектованных автомобилей.

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