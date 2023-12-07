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На теле Кивы обнаружили два пулевых огнестрельных ранения

На теле Кивы обнаружили два пулевых огнестрельных ранения

ТАСС/Чурусов Максим На теле экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, тело которого обнаружили 6 декабря в Подмосковье, обнаружили два пулевых огнестрельных ранения, сообщили в Следственном комитете.

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