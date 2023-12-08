Компания Bugatti показала уникальный Chiron Super Sport по мотивам купе Type 57 SC Atlantic

Гиперкар на свой день рождения получила 70-летняя американка. Вместе с дизайнерами отделения Sur Mesure она стилизовала современное купе под легендарного предка, а точнее, тот экземпляр, что выставлен в Автомобильном музее Маллина в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии