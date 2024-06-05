Роту положили: 79-я десантная бригада ВСУ из Николаева проклинает небольшое село Парасковиевка на Донбассе

Александр Ситников 4 июня 2024 г., 17:42 На Донецком участке фронта российская армия развивает успешное наступление на Кураховском направлении Российские и украинские источники публикуют противоречивую информацию о сражении за небольшой населенный пункт Парасковиевка (10 км на юго-запад от Донецка), который расположен рядом с недавно освобожденным русскими солдатами крупным поселком Новомихайловка.