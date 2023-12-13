Глава МИД Лавров: США заявили, что РФ после победы на Украине нападет на НАТО

Американские политики стали по-новому объяснять необходимость поддерживать Украину. Теперь они заявили, что после успешного завершения спецоперации Россия якобы нападет на страны НАТО, и США придется напрямую вступить в конфликт, отметил на правительственном часе в Совфеде министр иностранных дел Сергей Лавров.