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Глава МИД Лавров: США заявили, что РФ после победы на Украине нападет на НАТО

Глава МИД Лавров: США заявили, что РФ после победы на Украине нападет на НАТО

Американские политики стали по-новому объяснять необходимость поддерживать Украину. Теперь они заявили, что после успешного завершения спецоперации Россия якобы нападет на страны НАТО, и США придется напрямую вступить в конфликт, отметил на правительственном часе в Совфеде министр иностранных дел Сергей Лавров.

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