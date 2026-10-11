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Иваново

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Благодарностью Президента России отмечена сотрудник предприятия «Приволжская коммуна» Светлана Соловьева

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента России объявлена заместителю начальника отделочного производства фабрики «Приволжская коммуна» из города Наволоки.

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