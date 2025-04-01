От МиГ-31 к МиГ-41: цели и задачи перспективной боевой машины

МиГ-31 (слева) и изображение МиГ-41, сгенерированное нейросетью (справа)Какими бы выдающимися характеристиками ни обладал тот или иной образец боевой техники, со временем он неизбежно начинает устаревать.
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