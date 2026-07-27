КПРФ выдвинула Барсова против «ЮВиС»: конфликт вокруг аэродрома в Сургуте переносится в избирательную кампанию

Действующий депутат думы Сургута Евгений Барсов планирует баллотироваться в местный представительный орган по 23-му избирательному округу, хотя в настоящий момент представляет интересы жителей 17-го округа.
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