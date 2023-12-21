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«Клоунесса» Зеленская под Рождество решила быть ближе к народу — скорее всего, к лондонскому

«Клоунесса» Зеленская под Рождество решила быть ближе к народу — скорее всего, к лондонскому

Оказывается, у первой леди «незалежной» жизнь полна «страданий и лишений» Светлана Гомзикова На фото: первая леди Украины Елена Зеленская (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Юрий Кот В преддверии Рождества, которое на Украине впервые будут отмечать в этом году по западному стилю 25 декабря, первая леди «незалежной» Олена Зеленська (она же в недалеком прошлом Елена Зеленская) решила, видимо, стать ближе к народу.

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