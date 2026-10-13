Утренний юмор: Бенедикт, уборка и пересып

Секрет убранной квартиры, можно ли накопить пересып, когда лучше отпрашиваться с работы и другие смешные картинки в нашей подборке юмора и мемов на вторник 13 октябряТАК, СТОП…А вы бы согласились накопить пересып, чтобы потом отоспаться за все бессонные ночи, или считаете, что так организм только сильнее собьётся?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .