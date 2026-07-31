Правительство утвердило обязательный список программ для гаджетов из России и ЕАЭС с 2027 года

Правительство Российской Федерации официально утвердило перечень программ и приложений, которые с 1 января 2027 года станут обязательными для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и цифровые телевизоры, произведённые в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).